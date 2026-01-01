The Vatican Tapes
The Vatican Tapes
Angela führt ein unbeschwertes Leben, bis eine scheinbar harmlose Verletzung alles verändert. Plötzlich häufen sich verstörende Ereignisse: Menschen in ihrer Nähe werden Opfer rätselhafter Unfälle, Beziehungen zerbrechen und Angst breitet sich aus. Mit jedem Tag wird Angelas Verhalten unberechenbarer, und niemand kann die Ursache erklären. Als medizinische Hilfe versagt, ist der örtliche Priester überzeugt, dass übernatürliche Kräfte am Werk sind. In seiner Verzweiflung bittet er den Vatikan um Unterstützung. Schon bald treffen erfahrene Exorzisten ein und erkennen, dass sie es nicht mit einem gewöhnlichen Fall zu tun haben. Die dunkle Macht, die von Angela Besitz ergriffen hat, scheint stärker und gefährlicher zu sein als alles, womit sie bisher konfrontiert wurden. Während die Bedrohung wächst, beginnt ein erbitterter Kampf gegen das Böse. Zwischen Glauben und Verzweiflung, Hoffnung und Furcht entscheidet sich, ob die Menschheit einer uralten Finsternis standhalten kann.