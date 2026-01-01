The Vigil - Die Totenwache
87 Min.Ab 16
87 Min.Ab 16
The Vigil - Die Totenwache
Der junge New Yorker Yakov übernimmt widerwillig die Aufgabe, die Totenwache für einen verstorbenen Holocaust-Überlebenden zu halten. Dessen Witwe ist ebenfalls anwesend, und sie bezweifelt, dass Yakov der Aufgabe gewachsen ist. Der Job wird zum Albtraum, als sich unheimliche Schatten im Haus manifestieren und eine bösartige Präsenz die Kontrolle übernimmt.
Genre:Horror, Thriller
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Wild Bunch Germany GmbH