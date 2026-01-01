The Whiskey Bandit - Allein gegen das Gesetz
128 Min.Ab 12
128 Min.Ab 12
The Whiskey Bandit - Allein gegen das Gesetz
Der in den 90er Jahren kriminell schwer aktive 'Whisky Bandit' Attila Ambrus (Bence Szalay) gehört längst zu den Legenden der jüngeren ungarischen Geschichte. Ein professioneller Eishockey-Spieler, der sein wahres Talent bei knapp 30 Raubüberfällen in und um Budapest auslebte und am Ende seiner Whisky-Tour in der Staatsgewalt nur vermeintlich seinen Meister gefunden hat...
Genre:Action, Krimi-Drama
Produktion:HU, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH