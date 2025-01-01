The Widow - Die Legende der Witwe
87 Min.Ab 16
87 Min.Ab 16
The Widow - Die Legende der Witwe
Seit drei Jahrzehnten verschwinden Menschen in einem dichten Waldgebiet nördlich von St. Petersburg. Am 14. Oktober 2017 ging ein Team Freiwilliger in die Wälder, um die vermissten Teenager zu suchen. Doch sehr bald verlor man jeglichen Kontakt zu dem Team. Einheimische glauben, die Freiwilligen wurden von dem gleichen düsteren Dämon genommen wie die Opfer vorher. Sie nennen ihn Die Witwe.
Genre:Horror, Thriller
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Tiberius Film