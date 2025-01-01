The Windmill Massacre
85 Min.Ab 18
The Windmill Massacre
Jennifer entflieht ihrer Vergangenheit in Australien und landet in Amsterdam. Dort schließt sie sich einer Touristengruppe an, die sich auf dem Weg zu berühmten Windmühlen befindet. Unterwegs hat ihr Bus jedoch eine Panne und sie suchen in dem Stall einer Mühle Unterschlupf. Um die Mühle kursiert eine Legende, nach der ein Müller dort einst statt Getreide Menschenknochen mahlte. Plötzlich verschwinden erste Mitreisende und bald entdeckt Jennifer ein tödliches Geheimnis.
Genre:Horror, Thriller
Altersfreigabe:
18
