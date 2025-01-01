The Witch Files - Der Hexenzirkel
89 Min.Ab 12
Die Hexen sind los! Fünf Teenage-Mädchen stellen beim Nachsitzen fest, dass eine von ihnen übernatürliche Kräfte besitzt. Die beste Gelegenheit, einen Hexenzirkel zu gründen und sich fortan jeden Wunsch zu erfüllen. Bald haben sie ihre ganze Schule im Griff. Doch die neue Macht hat auch eine dunkle Seite. Denn unter den jungen Hexen gibt es jemanden mit einem teuflischen Plan.
Genre:Horror, Thriller
Altersfreigabe:
12
