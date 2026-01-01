Then Came You
Nach dreißig Jahren Ehe hinterlässt der Tod ihres Mannes tiefe Spuren in der einst so lebenslustigen Annabelle Wilson (Kathy Lee Gifford). Kurz entschlossen nimmt sie seine Asche mit auf eine letzte Reise, den Spuren seiner einstigen Lieblingsfilme folgend. Ausgerechnet 'Braveheart' bringt Annabelle als erstes in einen entlegenen Winkel von Schottland, wo der auf schroffe Art attraktive Howard (Craig Ferguson) den heruntergekommenen Familienbesitz 'Awd House' in ein 'Bed & Breakfast' verwandeln möchte. Das ist leichter gesagt als getan, denn Personalprobleme und allgemeiner Verfall stehen diesem Vorhaben entschieden im Weg. Also packt Annabelle tatkräftig mit an, auch wenn Howard in der hyperaktiven Amerikanerin eher die personifizierte Ruhestörung vermutet. Als Howards Verlobte Clare (Liz Hurley) plötzlich auftaucht, nimmt das Chaos seinen Lauf...