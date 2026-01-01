There Be Dragons
117 Min.Ab 16
117 Min.Ab 16
There Be Dragons
Die blutigen Auseinandersetzungen des spanischen Bürgerkrieges trennen in den 1930er Jahren zwei junge Männer, die seit ihrer Kindheit Freunde waren. Josemaría (Charlie Cox) wählt den Weg der Liebe und des Friedens. Er wird Priester und kümmert sich in einer Zeit, in der Geistliche systematisch exekutiert werden, aufopferungsvoll um alle, die seinen Beistand brauchen. Seine Vision einer engen christlichen Gemeinschaft in der Alltags- und Arbeitswelt, er nennt sie 'Opus Dei', gewinnt immer mehr Anhänger. Manolo (Wes Bentley) dagegen ergibt sich dem Hass und wird zum Spion der Faschisten. Viele Rebellen finden seinetwegen den Tod. Eines Tages stehen sich der Priester und der Verräter an der spanischen Grenze gegenüber...
Genre:Drama
Produktion:ES, US, AR, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH