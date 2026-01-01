This Magic Moment
83 Min.Ab 6
83 Min.Ab 6
This Magic Moment
Bei ihren Dreharbeiten zu "This Magic Moment" stellt Hollywoodstar Helena Harris gemeinsam mit ihrem Schauspielkollegen Roberto Molinez ein beschauliches Provinzstädtchen auf den Kopf. Während die Bewohner in heller Aufregung sind, hat Clark Gable, der örtliche Videothekar, das Vergnügen, die Hauptdarstellerin persönlich kennenzulernen. Diese zögert nicht lange und macht sich die Bekanntschaft zunutze, um ihren Filmpartner eifersüchtig zu machen ...
Genre:Romantische Komödie
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH