Ticket ins Paradies
100 Min.Ab 6
100 Min.Ab 6
Ticket ins Paradies
Julia Roberts und George Clooney unterhalten in einer romantischen Komödie mit Biss: Die zerstrittenen Ex-Eheleute Georgia und David nehmen eine gemeinsame Reise nach Bali auf sich. Dort möchte ihre Tochter nämlich einen Einheimischen heiraten, den sie erst seit Kurzem kennt. Damit das nicht geschieht, legen sich ihre Eltern mächtig ins Zeug - schließlich wissen sie am besten, was eine Ehe mit der falschen Person anrichten kann.
Genre:Romantische Komödie
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Universal Studios Limited