Tierisch verknallt
90 Min.Ab 6
Seit dem Tod seiner Frau ist der attraktive Architekt Peter Sommer, zum Leidwesen seines Sohns Jan, zum brummigen Eigenbrötler geworden. Doch Jan hat einen Plan: Er will seinen Vater verkuppeln! In der hübschen Lisa scheint er die geeignete Kandidatin gefunden zu haben, doch Peter will nichts von ihr wissen. Verzweifelt bittet Jan seine tote Mutter um Hilfe. Am nächsten Morgen können die Haustiere der Sommers plötzlich sprechen! Ihre Mission: ein neues Weibchen für Peter!
Genre:Romantische Komödie, Fantasie
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
6
