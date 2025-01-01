Timecrimes
93 Min.Ab 16
93 Min.Ab 16
Timecrimes
Ein ruhiger Nachmittag wird zum Albtraum: Als Héctor in den Wald hinter seinem Haus blickt, entdeckt er eine verletzte Frau – und einen mysteriösen Mann mit rosa Verband, der ihn zu verfolgen scheint. Auf der Flucht stolpert Héctor in ein abgelegenes Forschungslabor und wird dort unwissentlich Teil eines gefährlichen Experiments: einer Zeitreise. Doch die Rückkehr in die Vergangenheit bringt keine Antworten – sondern neue Rätsel. Plötzlich gibt es mehrere Versionen von ihm selbst, und jede Entscheidung zieht tödliche Konsequenzen nach sich. Héctor muss sich seinem schlimmsten Gegner stellen: sich selbst.
Genre:Action, Abenteuer, Drama, Science Fiction, Thriller
Produktion:ES, 2007
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH