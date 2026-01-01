Tiny House - Der große Schritt zum kleinen Haus auf Rädern
Tiny House - Der große Schritt zum kleinen Haus auf Rädern
Sie sind nur wenige Quadratmeter groß, werden auf Rädern gebaut und kosten zwischen 40.000 und 100.000 Euro: Tiny Häuser werden in Deutschland immer beliebter. Der Trend aus den USA hat bei uns inzwischen Menschen aller Altersklassen und Berufe erfasst. Focus TV hat einige davon begleitet, vom Bau ihres Mini-Hauses über den Transport bis zum Einzug. Was fasziniert an den mobilen Behausungen so sehr, dass manche ihr ganzes Leben darin verbringen wollen? Karola und Norbert Lotz aus Biebergemünd geben dafür sogar ihr stattliches Einfamilienhaus auf. Aber werden die Anwaltsgehilfin und der Busfahrer auf engstem Raum wirklich glücklich? Auch Carola Dreiszas aus Rastatt wünscht sich ein Mini-Haus. Nach der Trennung von ihrem Mann will die 52-jährige Verkäuferin in eine Gemeinschaft auf einen Campingplatz ziehen, ökologisch nachhaltig und naturnah. Das Reduzieren von persönlichem Hab und Gut ist das eine, doch je näher sie ihrem Ziel kommt, desto größer werden die Hürden: Denn neben Baurecht muss man sich auch mit Straßenverkehrsordnung und TÜV auseinandersetzen. Ob Carola ihren Traum verwirklichen kann? Die Focus TV Reportage über den oft schwierigen Weg zum Wohnen auf 20 Quadratmetern.