T.N.T. - Für immer in der Hölle
Nate Spears (Olivier Gruner) gehört zu einer Elitetruppe von Söldnern, die sich auf Geheimoperationen spezialisiert haben. Beim Einsatz in 'Mozambique' widersetzt er sich den Befehlen, um eine amerikanische Geisel zu retten. Er rechnet mit Strafe, doch zum Dank für seinen Mut wird er vom Anführer der Söldner - Victor Russo, Deckname 'Yankee' - nach Mexiko geschickt, um ein Drogenkartell auszuschalten. Erst als ein Kind getötet wird, während die Drogenbosse unbehelligt bleiben, erkennt Nate, dass Yankee ein falsches Spiel treibt. Er will aussteigen, doch er hat nicht damit gerechnet, dass Yankees oberstes Motto 'Einmal dabei, immer dabei' sein tödlicher Ernst ist. In seinem Schlupfwinkel in Colorado steht Nate plötzlich einem Dutzend Söldnern gegenüber, die genauso kampferprobt sind, wie er selbst. Kann er den ungleichen Kampf gewinnen?