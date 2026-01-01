To all the Man-Babes Out There
66 Min.Ab 18
66 Min.Ab 18
To all the Man-Babes Out There
Kim, ein 40-jähriger Mann, wurde mit einer zerebralen Lähmung geboren. Er ist nicht nur schwul, sondern auch gläubiger Christ. Gott habe ihm vor vielen Jahren den Auftrag gegeben Menschen glücklich zu machen. Er hatte noch nie eine romantische oder sexuelle Beziehung. Dieser Dokumentarfilm begleitet sein Leben und seine Versuche, seine Wünsche zu verwirklichen.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
18
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