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To End All Wars

To End All Wars

118 Min.Ab 16
MOVIEDOME118 Min.Ab 16
MOVIEDOME

To End All Wars

Die Hölle erwartet die britischen und amerikanischen Offiziere, die 1942 in ein japanisches Kriegsgefangenenlager verschleppt werden: Demütigungen, grausamste Bestrafung für die Missachtung der Regeln und unmenschlich harte Arbeit bei unzureichender Verpflegung bedeuten für unzählige den Tod durch Erschöpfung oder zahllose Krankheiten. Die Flucht durch den Dschungel ist unmöglich. Und doch gibt es Hoffnung an diesem Ort der Unmenschlichkeit und Verzweiflung: Der charismatische Captain Dusty Miller (Mark Strong) versteht es, den geschundenen Männern Überlebenswillen zu geben. Mutig lehnt er sich gegen die brutalen Methoden der Lagerleiter auf, die bewusst die Vorschriften der Genfer Konvention ignorieren - wohl wissend, was für barbarische Folgen seine Fürsprache für ihn haben wird.

Genre:
Krieg, Historisches Drama
Produktion:
US, 2001
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH