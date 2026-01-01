Todesstrafe - Leben auf Zeit Fall Linda Carty
Todesstrafe - Leben auf Zeit Fall Linda Carty
Todesstrafe - Ein Leben auf Zeit. Der Fall Linda Carty im Todestrakt: 300 Männer, aber nur zehn Frauen sitzen im Todestrakt - Linda Carty ist eine von ihnen. Sie wurde verurteilt, weil sie zu einem Einbruch und dem Raub eines Babys angestiftet hatte. Die Mutter des Neugeborenen starb. Über 1300 Menschen sind in den USA seit 1976 hingerichtet worden. Die Todesstrafe ist auch innerhalb des Landes höchst umstritten. Der deutsche Regisseur Werner Herzog, der in den USA lebt und arbeitet, lässt in der Dokumentation „Im Todestrakt" (Original: „Death Row") Todeskandidaten zu Wort kommen. Herzog tritt in einen Dialog mit Häftlingen in der Todeszelle und fragt sie nach ihren Ansichten über Leben und Tod. -- Real Stories Deutschland ist dein Zuhause für Dokumentationen und Reportagen! Egal ob Geschichtsdokus oder außergewöhnliche Menschen, hier findest du die spannendsten Inhalte.