Todesursache ungeklärt: Wie Gerichtsmediziner Todesfälle aufklären
Todesursache ungeklärt: Wie Gerichtsmediziner Todesfälle aufklären
Dr. Saskia Guddat ist Gerichtsmedizinerin an der Berliner Charité und ermittelt in ungeklärten Todesfällen. Guddat untersucht Spuren am Tatort, seziert Verstobene und ist Sachverständige bei Gericht. Als Focus TV 2008 die damals 27-Jährige begleitete, war sie eine der jüngsten Ärztinnen in der größten Uniklinik Europas.Die Spurensuche am Seziertisch ist ihre große Leidenschaft. Aber auch wenn die Ärztin direkt mit der Polizei erste Spuren analysiert oder als Dozentin Medizin-Studenten ihr Handwerk beibringt: Mit viel Enthusiasmus und Sachverstand meistert Dr. Guddat einen Job, der vielen an die Nieren gehen würde. Die Focus TV Reportage von der spannenden Arbeit mit der sterblichen Hülle und einem Job im Schnittbereich von Polizeiaufgaben und Medizin.