Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tödliche Ferien

Tödliche Ferien

88 Min.Ab 16
Studiocanal88 Min.Ab 16
Studiocanal
Tödliche Ferien

Tödliche Ferien

Zwei junge englische Krankenschwestern, Jane und Cathy, sind per Rad auf Urlaubsfahrt durch Frankreich unterwegs. Doch die Radtour wird zum schrecklichen Horrortrip, als Cathy plötzlich spurlos verschwindet. Kurz darauf taucht ein wenig Vertrauen erweckender junger Mann auf und behauptet, Detektiv zu sein. Er ist einem ungeklärten Sexualmord auf der Spur, der vor drei Jahren hier begangen wurde. Hat der immer noch frei herumlaufende Mörder erneut zugeschlagen?

Genre:
Thriller
Produktion:
GB, 1970
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© STUDIOCANAL GmbH