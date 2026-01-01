Tödliche Gedanken
99 Min.Ab 16
99 Min.Ab 16
Tödliche Gedanken
Detective John Woods soll den Tod von James Urbanski aufklären. Er verhört deshalb die Frisörin Cynthia, die beste Freundin der Witwe Joyce. Zögernd erzählt sie die Geschichte einer Ehehölle, der Joyce erst durch Totschlag in Notwehr entfliehen konnte. Woods will der Story nicht so recht glauben, trotzdem lässt er Cynthia gehen. Kurz darauf gesteht sie ihm, sie habe James getötet, als er sie vergewaltigen wollte ...
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 1990
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN