Tödliche Geheimnisse | True Crime Doku
51 Min.Ab 16
51 Min.Ab 16
Tödliche Geheimnisse | True Crime Doku
Als 1992 eine junge Mutter vor den Augen ihrer Kinder erschossen wird, steht die Polizei vor einem Rätsel. Das Verbrechen scheint unmotiviert und zufällig. Doch Familienmitglieder deuten an, dass das Opfer, das mit einem prominenten Anwalt verheiratet ist, ein dunkles Geheimnis hat, das zu ihrem Tod geführt haben könnte. Die Ermittler entwirren ein kompliziertes Netz aus Geld, Drogen und Mord. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.
Genre:Thriller
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Studio71