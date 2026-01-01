Tödliche Liebe? Der Mordfall Tanya Pinette | True Crime Doku
46 Min.Ab 16
46 Min.Ab 16
Tödliche Liebe? Der Mordfall Tanya Pinette | True Crime Doku
In dieser True Crime Doku aus der Serie „Dark Waters of Crime“ wird das erschütternde Verschwinden der 15-jährigen Tanya Pinette untersucht, das sich in der Nähe eines Flusses ereignete. Die True Crime Doku beleuchtet die mysteriösen Umstände rund um ihren Fall und die Ermittlungen, die folgten. Die Ermittler geben alles - aber ob das ausreicht?
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Studio71