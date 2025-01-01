Tödliche Magie
97 Min.Ab 12
Der große Enfesselungskünstler Houdini setzt 10.000 Dollar Preisgeld für denjenigen aus, der ihm die letzten Worte seiner Mutter nennt. Für die Trickbetrügerin Mary, die sich als Hellseherin durchschlägt, ist das eine Menge Geld. Die beiden beginnen eine leidenschaftliche Affäre, ein romantisches Katz-und-Maus-Spiel zwischen der attraktiven Betrügerin und dem größten Zauberkünstler aller Zeiten.
Genre:Drama, Romanze, Thriller
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tiberius Film