Tödliche Nähe
98 Min.Ab 16
98 Min.Ab 16
Tödliche Nähe
Die Familie von Tom Hardy stellt schon seit Generationen die besten Cops Pittsburghs, sein Vater ist der Polizeipräsident der Stadt. Als er jedoch seinen Partner Jimmy Detillo beschuldigt, einen Unschuldigen erschossen zu haben, und sein Vater von einem Massenmörder, der seit Monaten sein Unwesen treibt, ermordet wird, fällt er in Ungnade und wird zur Wasserschutzpolizei versetzt. Doch Tom lässt sich durch diese Degradierung nicht von seiner Überzeugung abbringen ...
Genre:Thriller, Action
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN