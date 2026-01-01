Tödlicher Hinterhalt: Polizei mit falschem Notruf in die Falle gelockt!
Tödlicher Hinterhalt: Polizei mit falschem Notruf in die Falle gelockt!
Die Doku erzählt die dramatische Geschichte von Dale Cregan, der zwei junge Polizistinnen in einen tödlichen Hinterhalt lockte. Mit einem falschen Notruf und der Manipulation einer unschuldigen Familie führte Cregan die Beamten direkt in seine Falle. Was wie ein Routineeinsatz begann, entpuppte sich schnell als perfider Plan, bei dem Nicola Hughes und Fiona Bone, beide Polizistinnen aus Manchester, ihr Leben verloren. Die Ermittlungen decken einen äußerst gefährlichen Mörder auf, der nicht nur Polizistinnen, sondern auch eine Familie in ihrem eigenen Heim als Geiseln nahm. Die Doku beleuchtet die schockierenden Ereignisse und zeigt, wie Cregan und seine Komplizen nach einer langen und aufwendigen Jagd festgenommen wurden. Trotz der grausamen Tat bleibt der Fall in den Köpfen der Polizei und der Öffentlichkeit, da er das Vertrauen in die Sicherheit von Polizisten in einer Welt erschütterte, in der jeder Einsatz zur tödlichen Falle werden kann.