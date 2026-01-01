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Tödlicher Triebtäter: Soziopath auf der Flucht | True Crime Doku

50 Min.Ab 16
FBI Files Deutschland50 Min.Ab 16
FBI Files Deutschland

Tödlicher Triebtäter: Soziopath auf der Flucht | True Crime Doku

Nachdem ein Berufsverbrecher in New Orleans einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hatte, nahmen FBI-Agenten seine Spur auf, indem sie seine Gewohnheiten und Abhängigkeiten genau beobachteten. Sie konzentrierten ihre Ermittlungen auf Glücksspielkreise im ganzen Land und als er in Atlantic City wieder auftauchte, setzten die Behörden alle Mittel ein, um einen schwer fassbaren Soziopathen zu schnappen, der behauptete, man würde ihn niemals lebend fangen. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.

Genre:
Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© Studio71