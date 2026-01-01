Tötende Teenager: Der Mordfall Mark Henley | True Crime Doku
Als die Leiche eines Obdachlosen von Kajakfahrern entdeckt wird, ist schnell klar: Der Mann wurde brutal verprügelt und erstochen. Am nächsten Tag meldet sich ein erst 13-jähriges Mädchen gemeinsam mit ihrer Mutter bei der Polizei und gibt an, etwas über den Mord zu wissen. Ein sehr ungewöhnlicher Schritt. Doch die Ermittlungen nehmen an Fahrt auf: Zwei weitere Jugendliche werden befragt und zeigen sich äußerst kooperativ. Aber sagen sie wirklich die Wahrheit? Für Kriminelle ist Wasser der perfekte Komplize für das perfekte Verbrechen: Es verwischt Spuren, absorbiert und transportiert Leichenteile, versteckt Waffen und wäscht Beweise fort. Für Ermittler hingegen ist Wasser ein listiger Gegner. Es gibt keine Geständnisse ab und zwingt sie, außergewöhnliche Methoden anzuwenden, um die Wahrheit zu enthüllen.