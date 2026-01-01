Tom Sawyer vs. Zombies
Tom Sawyer vs. Zombies
Lt. Colonel Sawyer (Robert Tweten) von der US-Army will den Toten seiner Familie mit einer Seebestattung die letzte Ehre erweisen. Doch um an die Küste zu gelangen, muss er durch eine mit dem Zombievirus infizierte Zone. Er führt einen aussichtslosen Kampf gegen Horden lebender Toter. Nur der Sheriff (Richard Tyson) einer längst überrannten Westernstadt steht ihm zur Seite.
Genre:Action, Horror, Thriller
Produktion:US, 2014
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH