Tomaten zum Rotwerden
31 Min.Ab 6
31 Min.Ab 6
Tomaten zum Rotwerden
Auf der Suche nach dem fast verlorenen köstlichen Aroma der Tomate führen mehrere Wege zum Ziel. Im österreichischen Burgenland wachsen dreitausend Sorten bunter Paradeiser im Freiland. Im grössten holländischen Gewächshaus sorgt ein raffiniertes Konzept für aromatische Tomaten, und bei Neapel wird die älteste Dosentomate ¿San Marzano¿ wieder kultiviert. Entscheidungen zwischen Geschmack, Preis, Reife und Transportfähigkeit.
Genre:Spezial, Dokumentation
Produktion:CH, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NZZ TV