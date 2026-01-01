Tomatenwahnsinn in Spanien! Die Tomatenschlacht in Ostspanien
9 Min.Ab 12
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Tomatenwahnsinn in Spanien! Die Tomatenschlacht in Ostspanien
Jedes Jahr Ende August spielt sich ein seltsames Schauspiel im Osten Spaniens ab. Dann treffen sich tausende Einheimische und Zugereiste, um der Tomate zu huldigen. Doch wo anders selbige eher kulinarischen Genüssen dient, wird das Nachtschattengewächs hier zum Wurfgeschoss. Über Zig Tonnen Tomaten liefern Munition für die berühmte Tomatina, eine riesige Tomatenschlacht in der kleinen Stadt Buñol in der Region Valencia. Focus TV hat das Spektakel, das sich irgendwo zwischen Skurrilität und Lebensmittelverschwendung bewegt, 2003 begleitet.
Genre:Nachrichtenmagazin
Altersfreigabe:
12
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