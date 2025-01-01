Tone-Deaf
87 Min.Ab 16
87 Min.Ab 16
Tone-Deaf
Die schwerhörige Olive und ihr Freund streiten sich ständig über die trivialen Dinge, die ihre Beziehung belasten und beschliessen sich zu trennen. Als ob der Tag nicht noch schlimmer werden könnte, verliert Olive auch noch Ihre Arbeitsstelle. Daraufhin ermutigen Sie Ihre beiden Freundinnen Lenore und Blaire ein ruhiges Wochenende zu verbringen um ihren Kopf frei zu bekommen. Olive mietet ein Landhaus von Harvey, einem altmodischen Witwer, dessen Frau Selbstmord beging. Harvey kann seine psychopatischen Tendenzen nicht lange verbergen. Sein Hass auf die moderne Welt und alle jungen Menschen ist grenzenlos - mit erschreckenden Folgen.
Genre:Horror, Schwarze Komödie
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Videorechte & Bilderrechte: Netzkino & Textrechte: Spotfilm Networx GmbH