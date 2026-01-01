TOP 3 der schlimmsten Serienmörder Kaliforniens
TOP 3 der schlimmsten Serienmörder Kaliforniens
Kalifornien wurde in den 80er und 90er Jahren von einer Welle des Schreckens heimgesucht, als mehrere Serienmörder gleichzeitig ihr Unwesen trieben. Cleophus Prince Jr. suchte seine Opfer gezielt in Fitnessstudios und drang in ihre sicher geglaubten Wohnungen ein, um sie in rituellen Posen zu hinterlassen. Währenddessen verwandelte der ehemalige Polizist Anthony John Sully sein Lagerhaus in eine sadistische Folterkammer und versiegelte die Überreste seiner Opfer in Zementfässern. Erst die innovative Anwendung von Kristallviolett und chemischen Dämpfen machte die entscheidenden Fingerabdrücke auf Klebebändern und Müllsäcken sichtbar. Parallel dazu versetzte der Riverside-Killer die Region in Panik, indem er Prostituierte nach einem grausamen Schema ermordete und sogar während seiner Pausen am Tatort verspeiste. Ein akribischer Abgleich von Reifenspuren und seltenen Textilfasern führte die Taskforce schließlich zu einem unauffälligen Van, in dem sich belastendes Beweismaterial stapelte. Diese Dokumentation rekonstruiert die mühsame Ermittlungsarbeit, die zum Stopp dieser 3 schlimmsten Serienmörder Kaliforniens führte.