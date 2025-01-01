Top 5: Die schrecklichsten Diktatoren unserer Geschichte
„Mögen sie mich hassen, wenn sie mich nur fürchten“, soll der römische Kaiser Caligula einmal gesagt haben. Fest steht: Der antike Herrscher regierte mit äußerster Grausamkeit – und Diktatoren, Führer und Terroristen scheinen diesem Satz bis in die Moderne zu folgen. Ob Stalin, Kim Jong Il oder Osama bin Laden – die Herrschaft des Bösen ist eine Konstante der Geschichte. Doch was treibt Menschen dazu, Angst und Schrecken als Herrschaftsinstrument einzusetzen? Wie gelingt es ihnen, ganze Nationen zu unterwerfen, ihre Ideologien mit Gewalt durchzusetzen und ihren Machthunger mit Unterdrückung zu stillen? Diese packende Doku-Reihe beleuchtet die Mechanismen der Tyrannei und geht der Frage nach, warum das Böse immer wieder in seinen grausamsten Formen zurückkehrt. Anhand historischer Analysen, Experteninterviews und seltener Archivaufnahmen zeigt die Serie, wie Despoten Macht gewinnen, sichern und schließlich an ihrer eigenen Brutalität zugrunde gehen.