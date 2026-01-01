Top 5 True Crime Dokus aus 2024 | 3.5+ Stunden die schlimmsten Mörder
Top 5 True Crime Dokus aus 2024 | 3.5+ Stunden die schlimmsten Mörder
Das Horrorhaus von Gloucester: Der Fall des Serienmörder-Ehepaars Fred und Rose West ist einer der grauenhaftesten und bekanntesten Kriminalfälle in Großbritannien. Sie gelten sogar als "meistgehasstes Ehepaar der Nation". In dieser True Crime Doku erforschen wir das berüchtigte Horrorhaus von Gloucester, ein Ort, an dem das Serienmörder-Ehepaar ihre schrecklichen Verbrechen begangen hat. Die Opfer wurden gefoltert, sexuell missbraucht und anschließend ermordet. Einige der Leichen wurden in ihrem Haus in der Cromwell Street in Gloucester vergraben. Das Anwesen wurde später als das "Horrorhaus von Gloucester" bekannt. Der grausame Mord an Maria Byrne: Eine liebevolle Ehefrau, ein erfolgreicher Ehemann und zwei wunderschöne Kinder - die Familie Byrne aus dem idyllischen Theydon Bois in Essex schien das perfekte Leben zu führen. Doch die Enthüllung einer geheimen Affäre, langjähriger Täuschung und einem Hausbrand enden in einem tragischen Verlust von Leben und der Jagd nach einem Mörder. Der Krankenhaus Serienmörder: Am Stepping Hill Hospital im englischen Stockport werden Krankenschwestern auf Patienten mit erheblich erhöhtem Blutzuckerspiegel aufmerksam. Wie sich herausstellt, wurden etliche Infusionsbeutel manipuliert. Doch wer ist dafür verantwortlich? Ein fast perfekter Mord: Julie Dixon und David Twigg genossen Ansehen in der ländlichen Gemeinschaft von Burgh Le Marsh, Skegness. Sie führten ein florierendes Schreinerunternehmen. Doch die Gemeinde war geschockt, als maskierte Eindringlinge in ihre Werkstatt einbrachen, um das Gebäude in Brand zu setzen - mit ihren Insassen. Der Vorfall endet tragisch. David Twigg kommt in dem Feuer ums Leben. Julie Dixon gelingt es knapp, dem Inferno zu entkommen. Ihr verzweifelter Notruf erreichte die Rettungskräfte. Die Ereignisse hinterlassen eine düstere Atmosphäre der Angst und Verwirrung in der sonst so friedlichen Gemeinschaft. Der Fall Darlene Gentry: Darlene und Keith Gentry scheinen alles zu haben: ein wunderschönes Zuhause in Robinson, Texas, und drei wundervolle Kinder. Doch als ein panischer Notruf die Polizei alarmiert, finden sie einen Bewohner tot vor und die Waffen der Familie liegen im Vorgarten verstreut. Eine verdeckte Operation der texanischen Polizei enthüllt eine schockierende Verschwörung.