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Topwater auf Forelle

Topwater auf Forelle

18 Min.Ab 12
Just Fishing18 Min.Ab 12
Just Fishing
Topwater auf Forelle

Topwater auf Forelle

Raubfisch-Angeln: Bäche sind nicht immer leicht zu beangeln, denn oftmals kommt es darauf an die richtigen Stellen zu kennen und perfekte Würfe zu platzieren. Rauschen, Totholz und unterspühlte Aussenkurven sind die Heimat der Räuber und diese kommen sehr gerne bis ganz an die Oberfläche um ihrer Beute nachzustellen. Gerade kleine Topwater - Köder sind perfekt geeignet um auf sie zu Angeln. Sie fliegen weit und vor allem zielgenau. Gerade auch große Forellen, welche schon lange in diesem Biotop leben, sind zudem sehr schlau und kennen oftmals Gummifische, Wobbler oder Spinner mit Namen. Da nach wie vor noch sehr wenige mit Poppern oder Stickbaits fischen, ist dies unglaublich erfolgreich. Die Raubfische stossen von unten zu, sind zum teil bei den Attacken komplett in der Luft und das alles macht diese geniale Fischerei aus.

Genre:
Spezial, Dokumentation, Angeln
Produktion:
DE, 2016
Altersfreigabe:
12