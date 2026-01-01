Topwater auf Forelle
Topwater auf Forelle
Raubfisch-Angeln: Bäche sind nicht immer leicht zu beangeln, denn oftmals kommt es darauf an die richtigen Stellen zu kennen und perfekte Würfe zu platzieren. Rauschen, Totholz und unterspühlte Aussenkurven sind die Heimat der Räuber und diese kommen sehr gerne bis ganz an die Oberfläche um ihrer Beute nachzustellen. Gerade kleine Topwater - Köder sind perfekt geeignet um auf sie zu Angeln. Sie fliegen weit und vor allem zielgenau. Gerade auch große Forellen, welche schon lange in diesem Biotop leben, sind zudem sehr schlau und kennen oftmals Gummifische, Wobbler oder Spinner mit Namen. Da nach wie vor noch sehr wenige mit Poppern oder Stickbaits fischen, ist dies unglaublich erfolgreich. Die Raubfische stossen von unten zu, sind zum teil bei den Attacken komplett in der Luft und das alles macht diese geniale Fischerei aus.