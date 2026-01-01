Torture - Einladung zum Sterben
Torture - Einladung zum Sterben
Justin (Zachery Byrd), Ethan (Phillip Andre Botello) und David (Zack Weiner) sind Außenseiter – unsichere College-Neulinge, die verzweifelt Anschluss suchen. Doch statt Anerkennung ernten sie nur Spott und Ablehnung von den elitären Studentenverbindungen. Als sie überraschend zu einer exklusiven Party in einem abgelegenen Haus eingeladen werden, scheint sich ihr Schicksal endlich zu wenden: Die Aussicht, Teil einer angesehenen Bruderschaft zu werden, wirkt wie ein wahr gewordener Traum. Doch die erhoffte Aufnahme entwickelt sich rasch zu einem perfiden Albtraum. Hinter verschlossenen Türen beginnt ein sadistisches Initiationsritual, das jede Grenze überschreitet. Was als Mutprobe getarnt ist, entpuppt sich als grausames Spiel, bei dem Schmerz, Angst und Erniedrigung zum Programm gehören. Gefangen in einer Spirale aus Gewalt und Wahnsinn müssen die drei Freunde erkennen, dass es hier nicht um Zugehörigkeit geht – sondern ums nackte Überleben.