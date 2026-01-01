Tote Hose - Kann nicht, gibt's nicht
93 Min.Ab 16
93 Min.Ab 16
Tote Hose - Kann nicht, gibt's nicht
Thomas hat einen geliehenen Ferrari unversichert gegen die Wand gesetzt und braucht jede Menge Geld, um den Schaden zu bezahlen. Als er der sympathischen Fotografin Lisa vors Auto läuft und dabei leicht verletzt wird, kommt Thomas‘ Bruder Andi die rettende Idee: Klage auf Schmerzensgeld. Nun versucht sich Thomas an Versicherungsbetrug auf Impotenz. Dabei hat er sich doch gerade in Lisa verliebt.
Genre:Comedy, Romantische Komödie
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Tiberius Film