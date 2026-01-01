Touristen im Vollrausch und Maßkrug-Schläger: Notdienst in der Wiesn-Klinik
45 Min.Ab 12
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Touristen im Vollrausch und Maßkrug-Schläger: Notdienst in der Wiesn-Klinik
Touristen im Vollrausch und Maßkrug-Schläger auf der Wiesn. Die Ärzte der Münchner Uniklinik sind während des Oktoberfestes im Dauereinsatz. Focus TV hat das Ärzteteam mehrere Tage rund um die Uhr bei der Arbeit begleitet. Die Focus TV Reportage über den Notdienst in der Wiesn-Klinik.
Genre:Nachrichtenmagazin
Altersfreigabe:
12
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