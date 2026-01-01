Tracs
Tracs
Tracs zählen zu den vielseitigsten und innovativsten Maschinen in der Geschichte der Landwirtschaft. Mit ihrem charakteristischen Aufbau – gleich große Räder, Allradantrieb und eine zentral platzierte Kabine – stehen sie für ein einzigartiges Konzept, das seit den 1970er-Jahren die moderne Agrartechnik geprägt hat. Diese spannende Dokumentation führt durch die Entwicklungsgeschichte dieser besonderen Fahrzeugklasse und zeigt, wie sich Technik und Einsatzmöglichkeiten im Laufe der Jahrzehnte verändert haben. Von frühen Modellen wie dem Nordtrac Stier, der bereits in den Nachkriegsjahren neue Maßstäbe setzte, bis hin zu legendären Maschinen wie dem MB-Trac von Mercedes-Benz spannt sich der Bogen einer beeindruckenden Erfolgsgeschichte. Auch der vielseitige Intrac von Deutz und der innovative Kramer 1014 werden detailliert vorgestellt und demonstrieren eindrucksvoll die technischen Möglichkeiten und Varianten moderner Tracs. Mit seltenen Aufnahmen, fundierten Informationen und praxisnahen Einblicken zeigt der Film die Vielfalt der Einsatzbereiche – von der Landwirtschaft über den Transport bis hin zur Forstwirtschaft. Eine faszinierende Reise durch Technik, Geschichte und Innovation, die die Entwicklung der Tracs lebendig werden lässt.