Traktorgiganten Teil 2
Traktorgiganten Teil 2
Moderne Landwirtschaft ist ohne leistungsstarke Maschinen kaum denkbar – und genau hier setzen die größten Traktoren der Welt neue Maßstäbe. Diese Dokumentation wirft einen faszinierenden Blick auf die beeindruckendsten Hochleistungstraktoren Europas und zeigt, wie sie unter realen Bedingungen eingesetzt werden. Mit Motorleistungen von über 300 PS meistern diese Maschinen selbst anspruchsvollste Aufgaben – vom Holzhäckseln über das Pressen großer Ballen bis hin zur intensiven Feldbearbeitung. Im Mittelpunkt stehen eindrucksvolle Modelle wie der Fendt Black Beauty, der JCB 8250 oder der Case Quadtrac 535, die ihre Stärke in spektakulären Einsätzen unter Beweis stellen. Ergänzt wird der Blick auf moderne Technik durch außergewöhnliche Spezialmaschinen, die den Arbeitsalltag effizienter gestalten. Gleichzeitig schlägt der Film eine Brücke zur Geschichte: Sammler und Liebhaber präsentieren historische Traktorgiganten aus den USA, die bis heute durch ihre enorme Zugkraft beeindrucken. So entsteht ein spannender Kontrast zwischen Hightech-Maschinen und klassischen Schwergewichten. Eine mitreißende Dokumentation über Technik, Leistung und die Faszination großer Landmaschinen.