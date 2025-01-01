Trau Dich - Jetzt wird geheiratet
Jetzt oder nie! Da ihr Freund Mirko ihr nie die entscheidende Frage gestellt hat, nimmt Jung-Mama Olga die Zügel selbst in die Hand: Sie organisiert innerhalb von drei Tagen ihre Traum-Hochzeit - inklusive Tortenverkostung, Brautkleid-Anprobe und Party-Vorbereitungen. Olgas großer Moment kommt, als sie im Brautkleid vor Mirko steht und ihn fragt: "Willst Du mich heiraten?" Sagt er Ja, geht es direkt zum Standesamt. Rechte: Sat.1
