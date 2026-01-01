Trau' niemals Deinem Schwiegersohn!
90 Min.Ab 6
90 Min.Ab 6
Trau' niemals Deinem Schwiegersohn!
Gerhard König geht es gut: Er hat eine Vorzeige-Kleinfamilie, eine schicke Villa und einen angesehenen Job als Anwalt, in dem er seinen Idealen gemäß arbeiten kann. Deswegen reagiert der linksliberale Mustervater auch gelassen, als seine Tochter Lara ankündigt, sie werde ihren neuen Freund Chris zum Abendessen mitbringen. Dumm nur, dass sich ausgerechnet jener junge Mann, mit dem Gerhard kurz zuvor einen Verkehrsunfall hatte, als Laras Freund entpuppt! Rechte: Sat.1
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1