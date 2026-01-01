Traumberuf Gebäudereiniger! Gebäudereiniger-Gesellen kämpfen um den Titel
Saugen, bürsten, kehren. - Was dem einen im Haushalt ein Graus ist, beherrschen andere bis zur Perfektion. Kaum eine Nation gilt als so sauberkeitsliebend wie Deutschland. Mit mehr als 600.000 Vertretern zählt der Beruf des Gebäudereinigers hierzulande zum größten Handwerkszweig überhaupt, und auch privat schrubben und wienern die Bundesbürger wie die Weltmeister: 2019 erreicht der Umsatz bei Putz- und Reinigungsmitteln wohl erstmals die 5-Milliarden-Euro-Marke. Focus TV hat Profis beim Putzen über die Schulter geschaut. Bei der deutschen Putzmeisterschaft in Kiel müssen zwölf Fachgesellen das altehrwürdige Opernhaus reinigen. Dort treten auch Anna Döring aus Berlin und Dominik Gens aus Hagen gegeneinander an. Zu meistern sind Glas, Lampen und Teppichböden, in gigantischen Dimensionen. Wer von den beiden hat die Nase vorn, wer erschrubbt sich den Titel? Die Focus TV Reportage über Reinigungsprofis, die mit allen Wassern gewaschen sind und denen – fast - nichts durch die Lappen geht!