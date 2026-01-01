Traumhochzeit für wenig Geld: Heiraten mit nur 3000 Euro | Ganze Reportage
50 Min.Ab 12
50 Min.Ab 12
Traumhochzeit für wenig Geld: Heiraten mit nur 3000 Euro | Ganze Reportage
Kann man mit einem kleinen Budget eine Traumhochzeit veranstalten? Ob heiraten mit nur 3000 Euro möglich ist, zeigt die Focus TV Reportage über preisbewusste Hochzeitspaare im Mega-Stress und das, was vor und nach dem Traualtar alles richtig, aber auch richtig schief laufen kann.
Genre:reportage, dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71