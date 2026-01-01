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Traumhochzeit für wenig Geld: Heiraten mit nur 3000 Euro | Ganze Reportage

50 Min.Ab 12
Focus TV Reportage50 Min.Ab 12
Focus TV Reportage

Traumhochzeit für wenig Geld: Heiraten mit nur 3000 Euro | Ganze Reportage

Kann man mit einem kleinen Budget eine Traumhochzeit veranstalten? Ob heiraten mit nur 3000 Euro möglich ist, zeigt die Focus TV Reportage über preisbewusste Hochzeitspaare im Mega-Stress und das, was vor und nach dem Traualtar alles richtig, aber auch richtig schief laufen kann.

Genre:
reportage, dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Studio71