Traumjob Bäcker – Wer besteht die Gesellenprüfung?
24 Min.Ab 12
Die Focus TV Reportage begleitet vier junge Bäckerlehrlinge, die mit Muskelkraft, handwerklichem Geschick und viel Leidenschaft in der Backstube ihren Weg zum Traumberuf beschreiten wollen. Die Prüfung hat´s in sich: Unter Zeitdruck und den wachsamen Augen der Prüfer muss jeder Kandidat Brote, Brötchen und Kuchen backen, mehrere Teigsorten kneten und Törtchen garnieren. Wer schafft es, dem Druck standzuhalten und wer verzettelt sich bei dem straffen Programm heillos? Wer besteht die Gesellenprüfung und wer scheitert am Traumjob Bäcker.
