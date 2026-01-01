Traumjob Feuerwehrfrau? So hart ist die Ausbildung bei der Feuerwehr 1/2
12 Min.Ab 12
12 Min.Ab 12
Traumjob Feuerwehrfrau? So hart ist die Ausbildung bei der Feuerwehr 1/2
Wie läuft die Ausbildung zum Feuerwehrmann, zur Feuerwehrfrau eigentlich ab? Welche Prüfungen muss man absolvieren, auf was muss geachtet werden? Reporterin Nadine Marie von Rötel hat sich diesen Fragen angenommen und hinter die Kulissen der Feuerwehr-Ausbildung geblickt!
Genre:Spezial, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71