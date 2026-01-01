Traumjob Minentaucher: So hart ist die Aufnahmeprüfung bei der Marine!

Zum Inhalt springenBarrierefrei
Focus TV Reportage22 Min.Ab 12
Focus TV Reportage
Ihr Job gilt als einer der härtesten: Minentaucher bei der Deutschen Marine. Gefährliche Einsätze gehören dabei zum Berufsbild. Immer weniger Soldaten aber sind dazu bereit. Die Folge: Die Truppe hat Nachwuchsprobleme. Doch die Aufnahmekriterien bleiben streng! Die Focus TV-Reportage begleitet eine Gruppe von Anwärtern für die Spezialeinheit ins Tauchbecken.

reportage, dokumentation
12
© Studio71