Traumprinz in Farbe
92 Min.Ab 0
Irgendwo da draußen gibt es ihren Traummann - davon ist die 30-jährige Clara, die als Redakteurin in Lüneburg arbeitet, fest überzeugt. Als sie eines Tages in einem Fotogeschäft falsche Bilder ausgehändigt bekommt, glaubt sie, ihn endlich gefunden zu haben. Wie sich herausstellt, handelt es sich bei dem Unbekannten auf den Fotos um den Möbeldesigner Benedikt Ivaldi. Clara muss schnell handeln, denn nicht nur sie ist hinter dem attraktiven jungen Mann her ... Rechte: Sat.1
Genre:Comedy, Romantische Komödie
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1