(T)Raumschiff Surprise - Periode 1
84 Min.Ab 6
84 Min.Ab 6
(T)Raumschiff Surprise - Periode 1
Komödie mit Bully Herbig: Wir schreiben das Jahr 2304. Vor 250 Jahren haben die ersten Menschen den Mars besiedelt und kehren nun unter der Führung des finsteren Herrschers Rogul auf die Erde zurück, um sie zu besetzen. Eine Katastrophe steht bevor - gäbe es nicht die Besatzung des Raumschiffs Surprise, die von Königin Metapha als Rettungscrew eingesetzt wird. Doch das Team - Käpt'n Kork, Mr. Spuck und Ingenieur Schrotty - interessiert sich kaum für die Rettung der Erde ...
Genre:Comedy, Science Fiction
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Herb X Medienproduktions GmbH