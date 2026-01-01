Treasure Guards - Das Vermächtnis des Salomo
93 Min.Ab 12
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Treasure Guards - Das Vermächtnis des Salomo
Während einer Ausgrabung in der abgeschiedenen jordanischen Wüste macht die einzelgängerische Archäologin Victoria Carter in den Ruinen eines alten Tempels eine phänomenale Entdeckung - ein Siegel König Salomons. Schon bald stellt sich heraus, dass noch weitere Leute auf der Spur nach dem Schatz sind. Der attraktive und grüblerische Angelo, ein Schatzsucher aus einer geheimen Organisation im Vatikan, wird damit beauftragt, mehr über Victorias Ausgrabung herauszufinden.
Genre:Abenteuer
Produktion:ZA, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben